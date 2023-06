Storie e azione Un laboratorio alla Bassani

È tratta dal racconto ‘Oh come è bella Panama’ di Janosch la ‘narr-azione’ in programma oggi alle 17 nel parco della biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42), per partecipanti dai 2 anni d’età. Seguirà un laboratorio creativo per la realizzazione di piccoli animali fantastici. L’appuntamento, inserito nel programma per bambini e famiglie ‘Dai che andiamo al parco!’, è a partecipazione gratuita su prenotazione (per iscriversi 0532797414-477 o [email protected]). Ritrovo sotto gli alberi del parchetto. Tigre e Orso vivono insieme in uno scenario fatto di fiume, prato e bosco; c’è chi pesca e chi raccoglie funghi, chi cucina e chi mangia di gusto. Tutto appare perfetto finché un giorno arriva galleggiando sul fiume una cassetta di frutta con la scritta ‘Panama’.