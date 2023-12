Storie e laboratori: costruiamo il ‘vecchione’

Sorpresa per grandi e piccini: Officina Teatrale A_ctuar organizza e invita tutti a partecipare alla rassegna Storie del vecchio anno, spettacoli, divertissement e un laboratorio aperto a tutti per la costruzione collettiva del vecchione del 2023. Contastorie, marionettisti e musicanti si esibiranno per tre giorni al Consorzio Factory Grisù (via Poledrelli 21) con spettacoli originali, insoliti e tutti rigorosamente costruiti a mano, capaci di far volare con la fantasia indietro nel tempo, tra vecchie tradizioni e leggende. Alla rassegna dicembrina si esibirà Officina Teatrale A_ctuar, con l’antico teatro a manovella, per narrare storie "spaventose e surreali", Rodolfo Bandiera (Cristiano Grandi) con le sue marionette meccaniche e strumenti autocostruiti.

E ancora Valentina Paolini di Teatrino a due pollici, con l’intramontabile fiaba di Zuppa di sasso raccontata con preziose creature in stoffa. A Storie del vecchio anno vi aspetta anche l’unica e originale Tombola Trilingue, con i suoi ricchi premi e cotillon. A chiudere la rassegna un’iniziativa nuova, "speciale": la costruzione collettiva di un grande fantoccio in cartone raffigurante l’anno vecchio. A guidare bambini e adulti sarà Naomi Lazzari, scenografa e attrice de La valigia di cartone, che al termine narrerà al pubblico storie e leggende legate all’antica tradizione del rogo del vecchione. Il primo appuntamento si è tenuto ieri, mentre gli altri due si terranno oggi e domani a Consorzio Factory Grisù di via Poledrelli 21. Gli spettacoli si svolgeranno al coperto con inizio alle 17, adatti a un pubblico di adulti e bambini dai 4 anni in su, con ingresso libero senza prenotazione.

La costruzione del vecchione di domani inizierà alle 16 ed è a posti limitati con iscrizione obbligatoria a baronerampanteactuar@gmail.com. La rassegna è finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e rientra nel progetto Generazione Custode Organizzata da Officina Teatrale A_ctuar Aps in collaborazione con Consorzio Factory Grisù e il patrocinio del Comune. Tutto il programma su www.officinateatraleactuar.it.