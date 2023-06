Storie e personaggi di una volta raccontati al Museo ’La Tratta’

Cosa ci fanno Tugnin dil cic, il Cavalier Burela e la Bepina Ciuata a spasso in un giardino di Copparo? Ed ecco arrivare di gran corsa la Nuta e la Rinascente e ancora, col suo passo barcollante, Pendenza. E chi canta da lontano? È Tajadela con Sigfrido e dietro di loro in riga le mondine. Sono i protagonisti della festa in ricordo del territorio ferrarese di una volta, delle sue fole, storielle e leggende declamate a gran voce o sussurrate all’orecchio e dei suoi protagonisti bislacchi e indimenticabili. Una festa che rivivrà oggi alle 18.30 al Museo ‘La Tratta’ di via Goito, dove sarà proposto l’evento legato al progetto ‘Fahrenheit dil fol’. Si tratta di un’iniziativa di comunità nata per salvaguardare il patrimonio popolare orale e la memoria storica del territorio. L’associazione Officina Teatrale A_ctuar APS, promotrice e organizzatrice del progetto, in questi mesi ha chiamato a raduno i portatori di memoria per raccogliere storie, canti, leggende, fatti anomali e personaggi curiosi rimasti nella memoria collettiva. A salvarli dall’oblio i Custodi, un nutrito gruppo di attori reclutati con una chiamata pubblica, che ha cucito insieme i pezzi costruendo a spettacolo originale, in cui anche il pubblico, se vorrà, potrà partecipare. Il progetto ‘Fahrenheit dil fol’ è stato possibile grazie al supporto delle Biblioteche comunali e di altre istituzioni e associazioni del territorio, con il contributo e patrocinio del Comune di Ferrara e Copparo. L’ingresso all’evento di oggi è libero e gratuito, e aperto al pubblico di tutte le età.