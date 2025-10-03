Storie e ricordi di Casaglia

"Scrivere è terapeutico". Si tratta delle parole che la professoressa Maria Luisa Mastella riserva a Casaglia. Parole che l’hanno portata a rivivere storie di famiglie, ricordi cristallizzati attraverso aneddoti e foto, che rivive nel libro ‘L’Acchiappamemorie’ a Casaglia. Persone, luoghi, episodi, ricordi degli anni ‘50 e ‘60’. La pubblicazione è stata sostenuta anche dal Comune di Ferrara con un contributo di 3mila euro. Domenica dalle 12.30 per Casaglia sarà festa, grazie alle iniziative promosse dalla Pro Loco. Prima il pranzo aperto alla cittadinanza, poi la presentazione del libro, che a partire dalle 15 avrà luogo nella chiesa della frazione. La pubblicazione ha beneficiato del sostegno anche della Pro Loco. Il libro è stato presentato ieri mattina con la partecipazione dell’assessore alle Frazioni Cristina Coletti, dell’autrice del libro Maria Luisa Mastella insieme al fratello e collaboratore Massimo Mastella, della presidente della Pro Loco Casaglia Giovanna Bidese, del socio della Pro Loco Marco Tironi, del consigliere della Pro Loco ed ex presidente Enrica Bertazza e del giornalista a scrittore Gian Pietro Zerbini. "Tutte le nostre frazioni sono luoghi unici – ha detto l’assessora Coletti –, da scoprire con curiosità. Chi leggerà il libro si immergerà nella Casaglia di un tempo e avrà modo di apprezzarne l’attività e la coesione che caratterizza questa comunità. Il contributo economico dell’amministrazione è un ringraziamento agli abitanti che dimostrano amore per la propria frazione, che si manifesta con la volontà di far conoscere a tutta la città la storia di un pezzo importante dell’identità cittadina, che si compone delle tipicità di tutte le realtà frazionali. Con questa vicinanza, l’obiettivo è continuare a sostenere e valorizzare tutto il forese. Grazie alla Pro Loco, che con la sua presenza attenta porta a risultati concreti in termini sociali, a Maria Luisa Mastella per la valorosa iniziativa e a tutti coloro che hanno contribuito". Maria Luisa Mastella ha raccontato il libro: "Era un sogno nel cassetto di mio fratello maggiore. Dopo la sua mancanza ho sentito l’urgenza di scriverlo. Ci sono tanti ricordi personali, aneddoti, foto di classe, di famiglia e di tanti momenti importanti. Si rivolge agli anziani per fare in modo che possano ritrovare un pezzo della loro vita, ma anche ai giovani".

