Storie e volti come specchi spietati: "Ora vi spiego le mie Rivelazioni"

Accarezza volti e personaggi con la sua penna – il computer – Marzia Santella, scrittrice e giornalista. C’è Armando, racconto ambientato a Ferrara e nelle sue campagne, che ama la terra, nato tra i campi. Così aveva detto un giorno la madre Celestina, che l’aveva dato alla luce mentre zappava. O ancora Dircee, a 80 anni suonati, la memoria rimasta incollata al giorno in cui la nuora Rita aveva varcato la porta della sua casa. Il negozio di parrucchiera, il salone, di Vilma. Storie e ‘Rivelazioni’, così si intitola il suo ultimo libro, che appaiono all’improvviso, inattese nel dipanarsi di parole e righe.

Sottotitolo, quando la verità fa più male della menzogna. Perché ci sono momenti nella vita in cui non possiamo più fingere di non vedere. Momenti in cui la realtà irrompe violenta, costringendoci a fare i conti con ciò che siamo davvero. È da questa consapevolezza che nasce ’Rivelazioni. Racconti dell’ombra e della luce’, la nuova raccolta di racconti di Marzia Santella pubblicata a cura di Manuale di Mari. Storie che funzionano come altrettanti specchi spietati, dove ogni personaggio si trova faccia a faccia con una verità che avrebbe preferito non scoprire mai. Non si tratta di epifanie consolatorie: qui la rivelazione è "un taglio netto nella trama dell’esistenza", un bagliore che acceca invece di rischiarare. L’autrice, già apprezzata per le sue incursioni nel territorio del grottesco e del noir psicologico, raggiunge con questa raccolta una maturità narrativa sorprendente. Ogni racconto è costruito intorno a quel momento di rottura in cui l’ordinario si trasforma in straordinario, spesso in modo inquietante. "Ogni storia è un viaggio verso una rivelazione – spiega Robert, direttore editoriale di Manuale di Mari – non solo per il lettore, ma anche per i personaggi e per lo stesso narratore". Volti e caratteri, un elenco di nomi. Marzia Santella ha costruito negli anni un corpus narrativo di notevole spessore. Laureata in Scienze Politiche, il suo percorso comprende tre romanzi e diverse raccolte di racconti, tra cui ‘Ostentata Bontà’ e ’Le domande inutili’.