"Storie, famiglie e comunità". Le imprese pronte a raccontarsi

Si è svolto, ieri, nel municipio di Terre del Reno un incontro tra Comune e i rappresentanti delle associazioni del mondo produttivo e agricolo. Un appuntamento fondamentale, per impostare un nuovo percorso con l’assessore Gianfranco Guizzardi fresco di nuova delega alle attività produttive e i soggetti economici del territorio. Il sindaco Roberto Lodi ha aperto l’incontro aggiornando sulle interlocuzioni in corso con la Regione, in particolare con l’assessore Irene Priolo, in merito ai temi strategici della viabilità e delle aree produttive, con riferimento anche al progetto della Cispadana.

"Siamo tutti d’accordo sull’importanza strategica di questa infrastruttura per il futuro economico del territorio". Lodi ha ribadito la volontà dell’Amministrazione di continuare a sostenere il tessuto economico locale attraverso una politica fiscale attenta, ricordando che Terre del Reno è uno dei Comuni con le aliquote più basse dell’Alto Ferrarese. Guizzardi ha illustrato alcune proposte per il futuro, tra cui un bando natalizio e un’iniziativa itinerante per raccontare le storie di imprese e famiglie. "Dietro ogni attività c’è una storia, una famiglia, una comunità", ha dichiarato. Le associazioni di categoria hanno espresso la necessità di mantenere il livello attuale di fiscalità agevolata e di rafforzare la pressione nei confronti della Regione su alcuni temi, come la normativa urbanistica e la flessibilità richiesta al Pug.