Storie, immagini e vite degli alberi. A partire dal cedro del Libano

Storie e immagini degli alberi monumentali di Ferrara. In municipio, ieri mattina, sono stati presentati i risultati del progetto sull’archivio sentimentale dedicato al Parco Massari, realizzato per il progetto Alberi acronimo di Archivio Libero di Bellissimi Esemplari: Ricordi e Immagini.

Sono intervenuti l’assessore comunale all’ambiente Alessandro Balboni, il responsabile dell’Ufficio promozione del paesaggio e della natura per la Regione Fabio Falleni, la responsabile del progetto Licia Vignotto e il designer di Plam Creative Studio Andrea Pradella. Balboni, intervenuto da remoto, ha sottolineato che "gli alberi monumentali del nostro territorio non sono solo esseri viventi che hanno un importante valore sotto il profilo naturalistico e ambientale, ma possiedono anche un grande valore dal punto di vista affettivo e dell’immaginario collettivo. La loro tutela è fondamentale. È importante farli conoscere, diffondere la loro storia e fornire alle nuove generazioni gli strumenti per apprezzarli e, di conseguenza, tutelarli. Come Comune ci siamo impegnati ad aumentare i progetti di tutela per gli alberi riconosciuti dalla regione e dallo stato come monumentali o che presentano particolari caratteristiche botaniche o storiche. Ringrazio la Regione, l’associazione ilturco e i soggetti coinvolti che hanno reso possibile la realizzazione di questo progetto". Alberi è un progetto ideato e curato da Ilturco e Interno Verdeavviato nel dicembre 2022 grazie al bando Giovani per il Territorio della Regione. E’ realizzato grazie alla collaborazione di Centro Idea del Comune, Istituto Bachelet, Laboratorio Aperto, Laboratorio di Studi Urbani dell’Università, Museo Civico di Storia Naturale, Plam Creative Studio, La Voce degli Alberi. Gli alberi monumentali protagonisti, su tutti il cedro del Libano e l’imponente bagolaro che crescono nel Parco Massari. Fotografie ingiallite e scatti in digitale, aneddoti e ricordi, filmini, leggende e curiosità che raccontano due vite straordinariamente longeve. E insieme alla loro la vita e il cambiamento della città.

Mario Tosatti