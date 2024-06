Nella giornata di recupero dell’Apriti Bosco Festival, in programma oggi alle 18, ci sarà la possibilità di assistere ad uno degli appuntamenti più attesi per quanto riguarda il ciclo ’Storie Verdi. Incontri con esperti in natura’, una conversazione sull’ambiente e in particolare sugli alberi, con Gian Paolo Borghi, ricercatore etnografico, Rosella Ghedini e Carlo Tovoli, della Regione Emilia-Romagna. Ambientato nel bosco, il talk è appunto dedicato agli alberi, i giganti vegetali che da sempre accompagnano e proteggono la vita dell’uomo, creature la cui potenza e bellezza è da sempre fonte di ispirazione. Ad intervenire per un dialogo a tre voci con il pubblico saranno tre studiosi noti per la loro attività di ricerca, particolarmente specializzati nel contesto della nostra regione. Gian Paolo Borghi, noto ricercatore etnografico, già responsabile del Centro Etnografico del Comune di Ferrara, approfondirà il tema ’L’albero e il bosco nella tradizione popolare’, riportando gli esiti delle sue lunghe indagini sul territorio emiliano-romagnolo, dove la convivenza con gli alberi in contesti rurali e boschivi ha dato origine ad affascinanti riti e leggende che affondano le loro radici nell’immaginario ancestrale. In continuità con questa visione attenta alla storia interverranno Rosella Ghedini e Carlo Tovoli, rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, sul tema ’Giganti verdi, scrigni di memoria. Gli alberi monumentali nel territorio regionale’, per restituire gli esiti di una sorprendente ricognizione, riccamente documentata da immagini fotografiche, sulla diffusione e sul livello di tutela di esemplari arborei straordinariamente longevi, preziosi monumenti viventi a difesa della biodiversità e del paesaggio. La conferenza è a ingresso gratuito. Durante l’evento sarà aperta l’area ristoro e sarà possibile conoscere il progetto di sviluppo del Bosco Integrale.