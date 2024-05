‘StraCarducci’, conto alla rovescia. In prima fila gli studenti

Tutto pronto per la ‘StraCarducci for Udi’. Si tratta di una camminata non competitiva in programma domenica in piazza Trento Trieste, aperta a tutti e organizzata dalla classe 4B del liceo Carducci di Ferrara, dell’indirizzo scienze umane progetto biologia e ambiente, in collaborazione con Fondazione Udi, a cui andrà devoluto il ricavato dell’iniziativa. L’iniziativa è patrocinata dal Comune, sostenuta da Cia agricoltori italiani, Consorzio pescatori di Goro e laboratorio floreale. A presentare l’appuntamento la docente coordinatrice Claudia Travagli e gli alunni della 4B Filippo Romanin, Miriam Longobardi, Angelica Marchesini e Davide Gnudi, nell’aula magna del liceo Carducci. Domenica, ritrovo dalle 8.30 in piazza Trento Trieste per le iscrizioni, a seguire alle 9.30 la partenza lungo un percorso di 5km. Si parte da piazza Trento Trieste, proseguendo verso corso Martiri della Libertà, andando poi per via Borgo dei Leoni, Parco Massari, Corso Ercole 1° d’Este, si prosegue per tutte le mura estensi fino a corso Porta Mare, via Montebello, Corso Giovecca, via Bersaglieri del Po ed arrivo in piazza Trento Trieste. Tutto il percorso sarà seguito dal corpo di polizia municipale e con la presenza dell’assistenza sanitaria fornita dalla Pubblica Assistenza Ferrarese. Le iscrizioni si potranno effettuare la mattina di domenica, la quota varierà secondo la fascia di età. "Questo percorso permette a noi studenti – spiegano gli alunni – di sviluppare diverse competenze trasversali, come la capacità di lavorare in gruppo, relazionarsi con il pubblico, rispettare le consegne e i tempi per organizzare un evento. Questo progetto ci ha permesso di essere autonomi nella pianificazione di una manifestazione. Ringraziamo Udi per la grande opportunità e costante collaborazione che ci ha offerto, i docenti che hanno collaborato a realizzare questo progetto, il Comune per il patrocinio, la polizia municipale e gli sponsor".

Mario Tosatti