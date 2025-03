Strada Coronella chiusa, il sindaco: "Nessuno ci ha avvisato"

L’amministrazione comunale di Terre del Reno esprime forte disappunto per la mancata comunicazione da parte della Città̀ Metropolitana di Bologna in merito ai lavori in corso sulla SP13 “La Coronella – Ponte Panfila”. Il Sindaco Roberto Lodi sottolinea come né il Comune né la Provincia di Ferrara siano stati adeguatamente informati dell’intervento, almeno per quanto risulta dagli uffici comunali. "Sebbene sia chiaro che questi lavori siano fondamentali per la sicurezza dei ponti e della viabilità - dice Lodi - la totale assenza di coordinamento ha impedito al Comune di fornire ai cittadini informazioni tempestive e, soprattutto, di pianificare adeguatamente la viabilità alternativa. Un elemento critico riguarda il fatto che i lavori sul Ponte di Dosso erano già stati avviati precedentemente e, se la Città Metropolitana di Bologna avesse consultato l’amministrazione comunale, avrebbe potuto tenerne conto e pianificare i lavori sul Ponte Panfila in un momento più opportuno. Una semplice comunicazione avrebbe permesso di evitare una sovrapposizione problematica, che oggi complica notevolmente la circolazione degli automobilisti e dei pendolari". Si stanno dunque attivando per limitare i disagi. "Il Comune di Terre del Reno non ha alcuna responsabilità diretta su questi lavori - conclude - il ponte e il tratto stradale interessato non sono di competenza comunale, bensì della Città Metropolitana di Bologna. Tuttavia, ci impegneremo al massimo per garantire soluzioni viabilistiche che possano alleviare i disagi dei cittadini.Invitiamo la Città Metropolitana a migliorare la comunicazione con i territori coinvolti e a collaborare in modo più efficace con le amministrazioni locali per garantire una gestione più efficiente e meno impattante degli interventi infrastrutturali".