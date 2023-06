Strada danneggiata, chiusa per interventi via Banche a Dosso

Il presidio territoriale di Terre del Reno del Corpo della Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese ha predisposto la chiusura immediata di via Banche a Dosso. La notizia è arrivata con un’ordinanza del responsabile del settore. Visto infatti il danneggiamento della strada di collegamento del territorio comunale confinante con quello di Cento, a causa di sprofondamento del manto stradale all’altezza del Ponte del Canale di Cento, si è in attesa del ripristino e della messa in sicurezza del ponte.