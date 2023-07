’Strada dei balocchi’, torna la rassegna dei burattini

La strada dei balocchi ritorna secondo una formula rinnovata, che percorrerà durante l’estate sei località dell’Argentano, culminando con un doppio appuntamento in occasione della fiera: sette spettacoli a base di burattini, comicità e arti di strada, a ingresso gratuito, particolarmente indicati per il pubblico di ragazzi e famiglie, ma di certo interesse per gli spettatori di tutte le età. La direzione artistica della rassegna è di Massimiliano Venturi. Il primo spettacolo andrà in scena domani (Oggi alle 20) a Santa Maria Codifiume e vedrà protagonista la compagnia Bambabambini. "È con grande piacere – sottolinea Massimiliano Venturi – che annunciamo che Fagiolino, Sganapino e gli altri eroi del teatro dei burattini torneranno ad animare l’Argentano, con la sesta edizione de La Strada dei balocchi. Siamo infatti lieti di confermare la collaborazione con il Comune di Argenta, a partire da un progetto che è stato in grado di rinnovarsi e reinventarsi negli anni"