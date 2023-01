Strada Ferrara, nuovi marciapiedi in via Previati

Lavori in strada

Ferrara, 25 gennaio 2023 – I lavori di rifacimento dei marciapiedi di via Previati (lato numeri civici dispari) si avviano alla conclusione nei tempi previsti e, quindi, alla riapertura della strada al transito veicolare. È infatti programmata entro la fine di questa settimana l’ultimazione dell’intervento che sta portando alla completa sostituzione delle mattonelle in cemento fortemente ammalorate con nuove finiture ‘pettinate’, con calcestruzzo gettato direttamente in opera e lavorato per offrire maggiore accessibilità, resistenza e ottimo grip al transito. Totalmente nuovi sono anche i cordoli.

Gli addetti hanno già rimosso le mattonelle, effettuato lo scavo, posizionato i nuovi cordoli, lo stabilizzato e la rete metallica e nelle prossime ore lavoreranno alle nuove coperture.

Le soluzioni tecniche, i materiali e le finiture sono state scelte d’intesa con la Soprintendenza. A realizzare i lavori sono la Costruzioni Ital Strade (Fiscaglia - FE) e la Europav (Ariano Polesine - RO), entrambe in subappalto dalla ditta Moretti srl (Ferrara). Si tratta di un nuovo tassello di un ampio ‘pacchetto’ di lavori inserito in un appalto da 700mila euro che, a conclusione dell’intervento in via Previati, porterà gli operai a spostarsi su via Borgo dei Leoni per una nuova tranche di interventi di manutenzione ai marciapiedi.