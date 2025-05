Strada provinciale 20, taglio dell’erba ultimato entro settimana prossima

Caro Carlino,

il taglio dell’erba ai bordi della SP20, compreso il tratto tra Sabbioncello San Pietro e San Vittore, sarà ultimato entro la fine della prossima settimana. Il primo sfalcio sull’intera rete viaria provinciale (circa 800 chilometri) è in corso, sia con l’impiego di uomini e mezzi della Provincia, sia con l’incarico a una ditta esterna.

Nel caso specifico, l’impresa incaricata del servizio per il quadrante viario che comprende la SP20, ha dovuto sospendere il lavoro da giovedì scorso (8 maggio), perché ha subito un furto di mezzi meccanici. Situazione alla quale ha rimediato con l’acquisto anche di un nuovo trattore dotato di braccio meccanico, per continuare le operazioni di sfalcio che ora possono riprendere secondo programma a distanza di una settimana. Un ulteriore motivo di allungamento dei tempi di esecuzione è dato dalla variabilità del meteo dei giorni scorsi, in quanto non è possibile proseguire il servizio in caso di pioggia. Complessivamente la Provincia ha in programma nel corso del 2025 almeno tre sfalci erba lungo l’intera rete delle 76 strade provinciali.

Ufficio Stampa

Provincia di Ferrara

* * *

JOBS ACT E DIVISIONI

DEL PD SUI REFERENDUM

Caro Carlino,

sui referendum dell’8 e 9 giugno il Pd è diviso: alcuni parlamentari sostengono di votare no, altri di votare si. I cittadini di centrosinistra sono disorientati, non sanno più a chi credere. Non capiscono perchè dovrebbero andare a votare un referendum che vuole abrogare alcuni articoli della legge, il Jobs Act, voluta, votata e approvata dalla stragrande maggioranza dei loro parlamentari. Per cui, se c’è grande disorientamento nell’elettorato di centrosinistra, figuriamoci quanto questi referendum possano interessare a quello di centrodestra. Anzi sono concepiti come una faida all’interno della sinistra, una guerra fra bande. Pertanto non parteciperò alla consultazione referendaria lasciando alle sinistre il compito di azzuffarsi. Poi, come il cinese che sul bordo del fiume aspetta di vedere passare il cadavere del proprio nemico, anch’io attenderò l’esito delle consultazione per vedere quanti italiani sono andati a votare.

Roberto Zaramella