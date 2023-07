Strada provinciale 3, intesa con il Castello per i lavori ai ponti

Si avvia a soluzione un problema viario che si trascinava da diversi anni. È stato raggiunto l’accordo tra Provincia, Comune di Portomaggiore (nella foto il sindaco Bernardi) e impresa Progetto Segnaletica di Campogalliano per la messa in sicurezza di tre ponti lungo la provinciale 3, via delle Anime nella frazione di Portorotta, in territorio portuense. L’intesa prevede di iniziare i lavori sulle strutture a partire dal 21 agosto prossimo. Per quanto riguarda i primi due ponti, saranno chiusi al traffico le prime due settimane di cantiere. Chiusura che si allenterà successivamente in un senso unico alternato fino al termine delle lavorazioni. Complessivamente la durata dei lavori, salvo imprevisti, è prevista in due mesi: serviranno per mettere in sicurezza le tre strutture di attraversamento. L’investimento, completamente a carico del bilancio della Provincia, ammonta a 250 mila euro, comprensivi dei costi per un quarto ponte nei prossimi mesi.