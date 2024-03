Strada provinciale 68, la richiesta dei cittadini: "Guardrail a protezione"

MASSAFISCAGLIA

Sono tanti gli automobilisti preoccupati che chiedono al presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani, l’installazione di un guardrail, nel tratto della strada provinciale 68 che da Massafiscaglia conduce a Codigoro. Si tratta del guardrarl a protezione della strada che costeggia il Po di Volano, poco fuori dall’abitato di Massafiscaglia, le cui acque profonde e limacciose, inghiottirebbero un’auto in pochi minuti, visto che costeggia la provinciale senza nessun impedimento nel caso di fuoriuscita del veicolo. Una situazione emersa da qualche tempo, dopo la potatura degli alberi e cespugli che in qualche modo avrebbero potuto trattenere un auto nel caso di perdita del controllo.

In caso di strada scivolosa per la pioggia o per un attimo di distrazione finire nelle acque del fiume è questione di secondi e le conseguenze per la persone a bordo molto probabilmente sarebbero letali, proprio per la vicinanza dell’ampio e profondo corso d’acqua. Il tratto dove poter intervenire dovrebbe essere di poco superiore ai duecento metri anche perché prima e dopo le coltivazioni di noceto rendono molto meno pericolosa un eventuale uscita di strada, per la maggiore distanza dal Po di Volano. In molti poi ricordano la tragica scomparsa del ventiduenne Marco Coletta, deceduto 19 anni fa in un tragico incidente, quando a bordo della propria auto, che procedeva alla velocità di soli 75 chilometri orari, per la mancanza di appena sedici metri di guardrail, fini nel canale che costeggiava la strada, lasciando un grande dolore nei genitori Antonella e Daniele.