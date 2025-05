"Strada senza linea di mezzeria: rischio grosso se c’è nebbia"

Una linea in mezzo alla strada che non c’è e che potrebbe evitare incidenti stradali, sulla Provinciale che collega Codigoro all’ospedale di Valle Oppio. "Una linea che sembra non si possa realizzare per una questione di misure – dice Laura Trasforini (nella foto) – ma quando la percorrevo in auto e c’era la nebbia ero terrorizzata, per la mancanza della linea di mezzeria".

Sulla questione interviene anche il sindaco di Codigoro Alice Zanardi, affermando che "ho chiesto più volte al precedente presidente della Provincia e all’attuale di poter realizzare quella riga in mezzo alla strada per mettere in sicurezza tutti i cittadini che la percorrono, una problematica di estrema rilevanza per la sicurezza stradale del nostro territorio, che, purtroppo, continua a rimanere irrisolta e desta preoccupazione non solo nelle istituzioni, ma in tutta la cittadinanza".

Tre anni fa la Provincia, proprietaria della strada, "aveva manifestato la propria disponibilità ad intervenire sulla realizzazione della linea di mezzeria ove essa risultasse mancante". L’intervento, già concordato, "era stato accolto con speranza, poiché volto a risolvere una questione che, da tempo, rappresentava una vera e propria criticità per la sicurezza della circolazione", aggiunge ancora il sindaco.

Ma dopo oltre due anni l’intervento non è stato ancora effettuato e si ricorda quattro anni fa un tragico incidente. E’ stato effettuato un sopralluogo attraverso la Polizia Locale, "verificando che le linee di margine, nel tratto in cui la linea di mezzeria non è stata realizzata, sono state effettuate a 10 e 20 centimetri dalla banchina stradale, perdendo così di fatto l’ampiezza necessaria prevista dal Codice della Strada per tracciare la linea. Spero che la Provincia – conclude Alice Zanardi – effettui le dovute valutazioni e adotti gli accorgimenti necessari per risolvere la situazione".

cla. casta.