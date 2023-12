"Strada spianata col loro candidato"

"Mi sembra chiaro che il mio passo indietro garantisca al partito, ora, una strada spianata. Con il loro candidato sindaco. E non solo il Pd. In questi – dice Calafà – mesi ho ricevuto tantissime pressioni volte a demotivarmi. Ora, resta solo un candidato. Anselmo, in un’intervista, definì il programma qualcosa di ‘sinistro’, non l’ho certo detto io. Se poi lui ha cambiato idea mi fa piacere. Certo, impostare un ragionamento sul futuro della città senza partire dal programma non sarà facile. Ma comunque, auguro al centrosinistra buona fortuna".