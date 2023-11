Strade, al via lavori per mezzo milione

Un ponte bailey o comunque tutto di ferro manutenzionato, sia per evitare sorprese di decadimento sia per togliere il rumore che produceva ogni volta che un veicolo vi passava sopra. Ma anche lavori di asfaltatura e rifacimento di alcuni marciapiedi per oltre mezzo milione di euro sono gli interventi effettuati nella frazione Torbiera, Mezzogoro a Codigoro, ma anche in altre parti della comunità codigorese realizzati. "Sul ponte abbiamo effettuato interventi sulle due rampe di accesso, con la sostituzione di alcuni tasselli, la saldatura su più lembi - afferma l’assessore Stefano Adami - inoltre abbiamo protetto con una pittura le parti laterali nelle quali ci sono le lamiere". Non meno apprezzati dalla popolazione sono stati i nuovi asfalti che hanno coperto la via e Piazza Vittorio Veneto sempre a Mezzogoro, i marciapiedi e l’asfaltatura di via Coppi a Torbiera, i marciapiedi di via Mascagni e via XXV Aprile, asfaltate via Pomposa Nord, Via Crocettola, Via Prampolini. "Inoltre fuori da questo appalti, recuperando alcune economie nel bilancio, siamo riusciti a realizzare una decina di ripristini lungola via Prove per una spesa complessiva di 60mila euro".