"Strade, attenti alle condizioni"

"E’ giusto sanzionare chi beve e poi si mette al volante di un’auto, consapevole che rischia non solo per le multe, ma anche per la propria incolumità e quella di altri. Si tratta di sanzioni già esistenti da anni e previste nei casi di ebbrezza, solo che ora sono state inasprite maggiormente, fatto positivo e mi trova favorevole. Dopo sarebbe da fare una valutazione più allargata su strade dove alcuni limiti di velocità andrebbero rivisti. Così si rischiano anche meno incidenti. L’attenzione dovrebbe essere allargata anche ad altri aspetti. Ritengo comunque giusto e sono favorevole a quanto previsto dal nuovo codice della strada".