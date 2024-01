Strade bianche, interventi per 138mila euro

Sono ventuno le strade cosiddette "bianche" ovvero vie comunali o private, ma ad uso pubblico, oggetto dell’intervento da parte dell’amministrazione comunale di Codigoro che si concluderà entro la fine di questo mese. Con una spesa di 138mila euro, suddivisa, in tre parti una per ogni anno, partendo da quello appena concluso e fino al 2025, si provvederà alla fresatura, per una spesa di 21mila euro annui, alla distribuzione dello stabilizzato, altri 20mila, ma anche all’apertura dei tagli laterali per il deflusso delle acque piovane, per altri 3mila euro. Complessivamente saranno 25 i chilometri interessati suddivisi in tutto il territorio e precisamente a Codigoro: strada dell’Albero, vie Assunteria Nord e Sud, Bagaglione Nord, Strada Corbe, Lamberta, Malea e Rotta. A Mezzogoro abbiamo: Amiani, Barce, località Vittoria, strada canale Bella e la Rigola. A Pontelangorino: vie delle Americhe, Basse 3, Prati Nord e Sud mentre a Caprile Cà Motte, e la strada verso la Discarica. Per Pomposa località Lovara, Tamarisara, via Pomposa e lo Stradello Volano nell’omonima fazione. "Cerchiamo come sempre di fare il massimo per i nostri concittadini - afferma l’assessore Stefano Adami - in base alle risorse di cui possiamo disporre, che vivono in zone non servite da strade asfaltate. Ringrazio quegli agricoltori che a volte provvedono al livellamento delle strade con i propri mezzi, aiutando in questo modo il comune e ricordo a tutti come a volte la riduzione della velocità su queste strade giovi alla sicurezza delle persone ed a preservare la bontà della stessa strada, sulla quale sono state investite risorse pubbliche".

cla. casta.