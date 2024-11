Strade bianche, partono i lavori: "Asfaltature per 140mila euro"

Dopo la spesa per circa 50mila euro per l’asfaltatura della strada del Diavolo o almeno delle parti più ammaliate, il comune di Codigoro sta spendendo, nel triennio 24-25-26, 140mila euro per sistemare le cosiddette "strade bianche". "Si tratta di quelle strade non asfaltate che tuttavia servono molte località ed abitazione delle campagne del nostro territorio - spiega l’assessore Stefano Adami - che a causa delle piogge e del transito dei mezzi pesanti, che servono per le lavorazioni nei terreni agricoli, si deteriorano. Tuttavia su questa strade transitano ovviamente anche le auto di coloro che hanno le abitazioni che vi si affacciano ed anche i mezzi di soccorso in caso di necessità. Per tutti questi motivi - prosegue l’sponente delle giunta codigorese - come amministrazione comunale ci preoccupiamo, compatibilmente alle risorse disponibili, probabilmente insufficienti, a cercarle di portarle nelle migliori condizioni possibili di fruibilità e transitabilità". Sono 23 le strade bianche interessate dagli interventi che riguarderanno la fresatura, per una spesa di 21mila euro annui, alla distribuzione dello stabilizzato, altri 20mila, ma anche all’apertura dei tagli laterali per il deflusso delle acque piovane, per altri 3mila euro. Complessivamente sono 24 i chilometri sui quali si sta intervenendo e si interverrà, poiché i lavori dovrebbe terminare entro Natale, suddivise in tutto il territorio.

Nel dettaglio a Codigoro si tratta delle: strada dell’Albero, vie Assunteria Nord e Sud, Bagaglione Nord, Strada Corbe, Lamberta, Malea e Rotta. A Mezzogoro abbiamo: Amiani, Barce, località Vittoria, strada canale Bella e la Rigola. A Pontelangorino: vie delle Americhe, Basse 3, Prati Nord e Sud mentre a Caprile Cà Motte, e la strada verso la Discarica. Per Pomposa l’intervento interesserà le località Lovara, Tamarisara, via Pomposa e per ultimo lo Stradello Volano nell’omonima fazione del comune di Codigoro. "Vorrei sottolineare la bella e proficua sinergia - conclude l’assessore Stefano Adami - fra l’amministrazione comunale e gli agricoltori che insistono sulle strade bianche, che consente di ottenere con questa collaborazione i migliori risultati possibili, ricordando come una volta sistemate vadano sempre percorse con grande rispetto, per non vanificare gli interventi fatti".

Claudio Castagnoli