"Strade colabrodo e manca il personale"

"Sono molto grato agli imprenditori del direttivo di Cna Alto ferrarese per avermi sottoposto alcune istanze cruciali per lo sviluppo economico del territorio. Le sollecitazioni che vengono dal mondo imprenditoriale sono preziose per chi si occupa del territorio. Ho dato loro la mia disponibilità ad occuparmi dei problemi che hanno sollevato, individuando quando possibili strumenti regionali per intervenire". Fabio Bergamini, consigliere regionale della Lega, ha incontrato giovedì sera i componenti del direttivo di Cna Alto Ferrarese. Insieme al Presidente, l’imprenditore Marco Pedini (falegnameria), erano presenti Eleonora Fiorani (packaging), Nicola d’Andrea (marmista); Riccardo Diazzi (commerciante). Con loro il responsabile di Cna Alto Ferrarese Filippo Botti e la responsabile di sede di Bondeno Claudia Andreotti.

L’incontro è avvenuto presso la sede Cna di Bondeno. Due i temi che gli imprenditori hanno posto al consigliere regionale ed ex sindaco di Bondeno. In primis la difficoltà a trovare personale qualificato per le aziende: c’è bisogno, hanno detto gli imprenditori, di costruire un dialogo e avviare progetti comuni tra scuole tecnico-professionali e aziende del territorio. Altrimenti sarà sempre più difficile, per gli imprenditori, trovare personale aggiornato e qualificato. Bergamini ha sottolineato che la Regione dispone di fondi ad hoc da finalizzare alla creazione di progetti formativi e si è impegnato a dare riscontro a Cna su questo punto. Altro grande tema, quello della viabilità: "non solo è urgente la realizzazione dell’autostrada Cispadana – hanno detto gli imprenditori – ma anche sistemare la viabilità ordinaria che versa in condizioni ormai inaccettabili per un territorio vitale e ricco di attività come l’alto ferrarese".

Anche su questo il consigliere Bergamini ha promesso un impegno mirato, nei limiti degli strumenti a disposizione della Regione Emilia Romagna. In conclusione, gli imprenditori hanno sottolineato la necessità di varare, nell’alto ferrarese, un tavolo di confronto tra istituzioni e mondo imprenditoriale in cui individuare soluzioni comuni finalizzate allo sviluppo economico e sociale del territorio.