Strade colabrodo, passa la delibera: "Pronte risorse per 500mila euro"

Strade colabrodo, un degrado che si trascina da anni con conseguenti disagi. L’amministrazione comunale ha messo in campo mezzo milione di euro per migliorare la viabilità, investimento coperto da un mutuo. La delibera è stata approvata l’altra sera in consiglio comunale e permetterà di attenuare la situazione. "Con questa delibera – ha evidenziato il sindaco Dario Bernardi – teniamo fede a una promessa che avevamo fatto per porre mano alla viabilità e quindi alle asfaltature. Con questi 500 mila euro abbiamo stilato un progetto di fattibilità, approvato in giunta in questi giorni, mentre il progetto definitivo ed esecutivo è in via di definizione. Nell’ambito del progetto abbiamo adottato una lista che possiamo adattare via via. Partiamo ovviamente dalle priorità che sono sotto gli occhi di tutti, che sono la circonvallazione, via Provinciale per San Vito, il sovrappasso alla statale 16 alla Molinellina nella frazione di Ripapersico, a ridosso della pista di minimoto, fino ad alcune situazioni del Villaggio Africano, tra cui via Repubblica del Congo, ma contiamo di aggiungerne altre in base alla disponibilità e al ribasso d’asta che potremo ottenere".

Nelle prossime tre settimane sarà definito il progetto definitivo e acceso il mutuo, mentre per quanto riguarda la tempistica, si conta di finire la manutenzione entro l’estate. Nei giorni scorsi sono stati realizzati interventi su alcune strade importanti, su tutte la sistemazione della prima parte di viale Cesare Battisti, dalla scuola materna "Sorelle Nigrisoli" fino alla stazione ferroviaria, poi via Carlo Eppi, la bretella di circonvallazione, via Ferrara. Tra le criticità è rimasto per ora escluso l’intervento sulla provinciale che collega Portomaggiore a Runco, ridotta un colabrodo, cui la Provincia ha provato a intervenire con una manutenzione di fortuna.

Franco Vanini