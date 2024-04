"Strade comunali, monitorate il passaggio dei tir"

VIGARANO

Attenzione al passaggio dei mezzi pesanti su via Fondo Reno e su strade comunali per i danni che provoca. Lo invocano i cittadini. "Abbiamo chiesto e ottenuto nei giorni scorsi un incontro con l’ufficio tecnico comunale - spiega Giulio Civolani - inerente i nulla osta concessi ai mezzi pesanti provenienti dalle centrali a biomassa di Cabianchina e Pascolone. Le autobotti, anche da oltre 300 quintali, transitano su strade e ponti a portata limitata per soli 10 quintali, causando il forte deterioramento del manto stradale, forti vibrazioni alle abitazioni e mettendo a repentaglio l’incolumità dei residenti". Poi una premessa.

"Non ci occupiamo di politica – sottolinea – ma siamo nati a Vigarano, vogliamo il bene di Vigarano e ci adopereremo con ogni strumento per avere il meglio per il paese. Siamo soddisfatti dell’incontro con l’ufficio tecnico. Abbiamo chiesto che venga eseguita una mappatura del territorio per verificare tutti i percorsi dei mezzi pesanti, escludendo le vie non interessate dai tragitti delle botti , tra le quali via Fondo Reno". Immediata la conferma del sindaco dell’incontro, avvenuto alla presenza anche del comandante della polizia locale Stefano Ansaloni: "Gli uffici comunali verificheranno le segnalazioni dei cittadini – ha assicurato Bergamini – e se troveremo irregolarità si provvederà a richiedere di regolarizzare la posizione o sanzionare le eventuali infrazioni, nel rispetto delle regole stradali". Poi un appunto: "Non vorremmo però che qualcuno volesse impedire agli agricoltori di lavorare sui propri terreni - conclude Bergamini - cavalcando un argomento che trova il suo apice proprio in questo periodo che va verso l’estate".

cl.f.