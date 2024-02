"Strade, contributi per le vicinali. Un regolamento per le ex scuole"

RENAZZO

Giovedì sera si è riunita la Consulta di Renazzo su diversi argomenti: manutenzione delle strade, comprese quelle della Partecipanza. Su questo aspetto è stato deciso al termine della discussione di fare una mappa delle strade da sistemare.

Strade. "Per quanto riguarda le strade di vicinali a uso pubblico, essendoci anche la proprietà di più Partecipanze – ha spiegato il vicesindaco Vito Salatiello – siamo in stesura di un regolamento per l’erogazione di contributi comunali e verrà fatto anche un censimento delle strade da inserire. Per quanto riguarda invece la manutenzione di strade e marciapiedi, in estate potremo avere risorse in più in quanto il Governo ha dato il via libera all’uso dei fondi covid per la spesa corrente". Poi unas corsa alle cifre. "Nel 2023 avevamo stanziato 1.2 milioni di euro ma ci siamo resi conto che solo Via Ferrarese ne impiegava mezzo milione e altri 370.000 euro via Orologi per la sola apertura, – ha proseguito – che hanno ridotto le capacità di intervento su una fetta più ampia. Per il rifacimento della segnaletica verticale, invece, abbiamo rimesso 60mila euro e a Renazzo, via chiesa sarà la prima dove interverremo".

Ex scuola. Articolata la discussione sulla destinazione. "Sono stati fatti 6 incontri con le associazioni e per vedere come gestire l’immobile – ha detto il presidente della Consulta Mark Alberghini – poi non abbiamo più saputo nulla e vorremmo capire che futuro avrà quell’immobile che tra l’altro è molto grande". A rispondere sempre il vicesindaco. "L’iter non si è arenato e sto dando feedback alle associazioni che hanno partecipato – ha detto Salatiello – abbiamo certamente preso ancor più consapevolezza della complessità della struttura che conta 900 mq di immobile su due piani e 5000 mq esterni e questo ci ha portato a prendere coscienza che serve una struttura di gestione di livello superiore gerarchico. Ci siamo dunque lasciati con una struttura di regolamento dove c’è cime il territorio si aspetta di veder usato quel luogo e cioè uno spazio per sport, aggregazione e cultura. E dovrà essere una realtà che col tempo sappia anche autosostenersi". Da qui sono stati diversi i ragionamenti fatti. "Si è pensato a un appalto o a una concessione – ha proseguito – ma c’è una terza ipotesi che ci piace. Sul territorio si è manifestato un’associazione che si è proposta di fare da capofila chiarendo di non voler gestire però da solo, definendo poi quelli che saranno spazi ed eventuali attività. Stiamo vedendo se c’è interesse".

Laura Guerra