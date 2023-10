Strade danneggiate a Copparo: Pacchetto d'investimenti a Tamara e Fossalta

Nell’ambito della manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali, l’amministrazione di Copparo ha approvato un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un manto in triplo strato depolverizzante in via San Marco e via Pioppa, a Tamara e Fossalta. Su queste strade bianche, fortemente danneggiate dal traffico sostenuto, verrà posato un particolare tappeto bituminoso impermeabile e non definitivamente deformabile a fronte di sollecitazioni rilevanti. Il lavoro, in cui saranno investititi 156mila euro, prevede anche la realizzazione di un tratto di fognatura: per circa 130 metri dall’innesto di via Pioppa verso Fossalta infatti non è più presente il fosso stradale. La raccolta delle acque piovane della strada avverrà, dunque, attraverso la costruzione di un nuovo tratto di fognatura che prevede la posa di pozzetti caditoia posti sulla linea di confine, sul sedime dell’originario fosso. Il tratto stradale coinvolto ha una lunghezza di 2.204 metri.