"Strade dissestate? Le risorse sono poche"

Fioccano le proteste a Portomaggiore per lo stato disastroso della rete stradale, messa a dura prova dal maltempo. Gli automobilisti portuensi sono costretti a una sorta di Camel Trophy per percorrere le strade disastrate. Sono tre i casi eclatanti: la zona dello stadio, il viale della stazione e il sottopasso del Vaticano. "Il sottopasso come altre due o tre situazioni di urgenza – spiega il sindaco Dario Bernardi – era sotto attenzione da qualche tempo per necessità di un intervento. Oltre ai rattoppi a freddo, era già programmato tra qualche settimana: non si asfalta generalmente tra dicembre e febbraio. In presenza di queste piogge saremo costretti ad anticipare il prima possibile, sperando di avere qualche giorno di temperature accettabili per potere asfaltare. Se riusciamo già all’inizio della settimana, in assenza di acqua, faremo un rattoppo a freddo per riaprire prima, ammesso che tenga botta e sia sicuro".

Su tutto il resto quindi la manutenzione generale di strade e marciapiedi, comprese le strade bianche, il Comune di Portomaggiore, come molti altri Comuni, non ha risorse sufficienti e adeguate, con cambiamenti climatici evidenti di questo tipo, e piogge continue che aggravano la situazione, per mantenere la rete in efficienza ottimale. Il primo cittadino si rivolge direttamente ai portuensi: "Vedo tutte le esigenze che vedete voi: abbiamo a disposizione le stesse risorse con prezzi aumentati del 20-30% minimo rispetto a due tre anni fa, e piogge che sono sempre più abbondanti e concentrate e questo fa danno al patrimonio, inutile negarlo, quindi il degrado si accelera. Al contrario di altri finanziamenti esterni all’ente, sulla manutenzione stradale quasi mai arrivano finanziamenti esterni e dobbiamo fare con il poco che abbiamo". Per Portomaggiore peraltro c’è il tema del recupero del disavanzo, accumulato nelle legislature precedenti, il che significa che l’amministrazione non dispone di un avanzo libero da investire. "Manca poco – ricorda il sindaco – la nostra amministrazione ha recuperato 2 milioni 900 mila euro di disavanzo finora, ma questo non è indolore e non è una scelta: tutto ciò che avanza, a chiusura del bilancio, va a recupero del disavanzo per legge. Quindi non nascondo su questo la difficoltà di programmare interventi consistenti. Per prima cosa si cerca di intervenire nei casi molto critici, in secondo luogo si cerca di trovare spazio finanziario per programmare interventi un po’ più estesi".

Franco Vanini