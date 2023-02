"Strade dissestate, ma nessuno fa nulla"

"Lo scarso interesse verso il territorio porta sempre di più a palesarsi una certa miopia politica e governativa della sinistra. D’altra parte l’animo dei cittadini, sempre più amareggiati da un governo locale che non li rappresenta più, unito al chiaro abbandono in cui versano diverse frazioni del Comune, che spesso continuano a resistere solo grazie a cittadini volenterosi disposti a mettere d’avanti il bene collettivo attraverso le Pro Loco o gli Rpc (i consigli di frazione ndr), è decisamente rappresentativo di come il Partito democratico argentano e ferrarese si stia sempre più disinteressando di Argenta e del suo ampio territorio". Duro attacco contro la sinistra argentana e ferrarese da parte di Fratelli d’Italia che, attraverso il responsabile argentano Nicola Fanini, lamenta una scarsa attenzione per il territorio da parte delle politiche di governo locale. E aggiunge: "Negli anni tante sono state le situazioni di disagio a cui la sinistra locale di governo non ha saputo far fronte, si pensi all’ultima banca rimasta a Filo, dove il PD argentano ha dimostrato tutta la superficialità nel trattare la questione con un interesse tendente allo zero, passando poi ai casi delle strade in avanzato stato di degrado, fenomeno che caratterizza tutto il Comune, ma in particolar modo Via Argine Marino, principale arteria che collega Bando al resto del territorio, che continua a versare in condizioni impietose e dove la sinistra ferrarese continua a voltarsi dall’altra parte, senza poi parlare della valorizzazione del turismo naturale, su cui il governo cittadino punta molto, ma a quanto pare solo a parole vista l’incuria a cui è sottoposto uno dei percorsi più suggestivi come quello in Valle Santa". E ancora: "Vi sono poi temi generali che interessano Argenta capoluogo, che continua a vivere in uno stato di assoluto caos, viste le bizzarre modifiche alla viabilità che nelle ultime settimane stanno interessando il centro cittadino con la macabra prospettiva di inserire in tale contesto altri sensi unici lungo via Matteotti, scenario a cui i cittadini hanno già espresso più volte un loro chiaro no; ma anche quelli che riguardano tutto il territorio comunale, come il problema degrado urbano".

Franco Vanini