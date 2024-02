"Strade e cantieri eterni, da Cento solo promesse"

Nuove rotatorie, il semaforo di via Canne e gli asfalti sono stati alcuni degli argomenti discussi martedì durante la seduta della Consulta di Corporeno. Il comune denominatore sembra essere il continuo protrarsi nel tempo delle opere. "Per la doppia rotatoria di via di Mezzo non abbiamo tempistiche – afferma il presidente Luca Balboni –. A ottobre avevano parlato di un incontro propedeutico con la Provincia per poi avanzare coi lavori, ma abbiamo saputo che era solo per superare le problematiche legate ai vincoli. Devono ancora fare il ricalcolo dei costi per verificare la fattibilità dell’opera. Insomma, il progetto è ancora solo sulla carta. Le proprietà interessate per l’esproprio non sono ancora state contattate". Su questo sistema di rotatorie, prosegue Balboni, "la Consulta ha comunque perplessità perché, servono solo a rallentare gli automezzi e non a risolvere il problema della grossa mole di traffico che attraversa la frazione".

Poi il promesso semaforo tra via Nuova e via Canne, zona teatro di numerosi incidenti, e i rallentatori a Molino Albergati. "Ci dicono che i lavori partiranno tra un paio di mesi – così Balboni –. Staremo ancora ad aspettare, ma continuano a promettere e procrastinare. Stesso discorso per i rallentatori a Molino: i cittadini che ne avevano fatto richiesta sono sconcertati per le lungaggini che si stanno protraendo da quattro anni". Secondo la Consulta, "l’assessore Rossano Bozzoli ha garantito che i due dossi in due mesi saranno fatti. Staremo a vedere". Nel corso della riunione si sono chiesti lumi anche sull’installazione di un punto luce all’incrocio tra via Maestra e via Pilastrello a Molino Albergati, per aumentare la sicurezza stradale. "Un altro punto è stato quello legato agli asfalti – prosegue Balboni –. Ci hanno detto che la precedenza va al capoluogo con via I Maggio e via Ferrarese. Capisco che arrivi il Giro d’Italia, ma il timore è che i soldi finiscano e non rimanga nulla per le frazioni, dove comunque ci sono strade che necessitano di interventi molto importanti. Ci hanno detto che se dovessero rimanere soldi, nel secondo semestre dell’anno potrebbe partire un intervento su via Ramedello".

Si è poi parlato del problema degli allagamenti in via Oratorio. "Dall’amministrazione ci è stato detto che si è in attesa di capire chi dovrà procedere con la sistemazione della fogna per il deflusso delle acque durante le piogge e di verificare se l’ente che si deve occupare dell’opera sia il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara o il Cer. Insomma – conclude Balboni –, siamo davanti al solito ‘scarica barile’ tra enti. I residenti interessati dal problema si sono rivolti ad alcuni avvocati, i quali sono arrivati a definire che la competenza è in capo al Consorzio di Bonifica".