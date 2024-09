Strade e impianti sportivi: "Cambia volto il territorio"

Oltre due milioni di euro di interventi per sistemare il territorio ed effettuare manutenzioni fondamentalii. Terre del Reno si rifà il look. Non solo, nei prossimi anni il Comune vedrà tra i suoi interventi più importanti la riqualificazione dell’intero corso Roma a Sant’Agostino e dell’area maceri di via Carducci, senza dimenticare l’ammodernamento degli impianti sportivi, come già esposto alle società sportive. L’amministrazione comunale di Terre del Reno, alla fine del mese di luglio, ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, con particolare riferimento all’anno in corso. Tale piano è una road map di progetti e interventi che nel corso dei prossimi anni il comune intende finanziare su tutto il territorio, alcuni dei quali sono già in esecuzione, ma altri saranno inseriti nella programmazione 2025/26, tanto per citarne alcuni, la riqualificazione di Via Verdi a Dosso e diversi interventi di riasfaltatura sull’intero territorio comunale. L’eccezionale grandinata 2023, che ricordiamo ha danneggiato il patrimonio pubblico e privato in maniera catastrofica, ha cambiato i piani di inizio mandato, pur non sconvolgendoli del tutto, ma assorbendo purtroppo risorse economiche e tecniche, diventando una porzione consistente del piano triennale; a questo va aggiunto che solo dopo la fine dei contenziosi con i gruppi assicurativi si è potuto procedere al finanziamento degli interventi di ripristino. Da solo, il costo per la sistemazione della copertura del cimitero e il ripristino degli impianti fotovoltaici è costato circa 1.150.000 euro. Ovviamente questi interventi, pur esosi, non sono gli unici sui quali investirà il comune nei prossimi anni. Innanzi tutto si prosegue con il finanziamento della ciclovia del sole, i vari passaggi tecnici procedono rispettando le scadenze tecniche imposte dal bando regionale che ha cofinanziato il progetto. Ma nei prossimi anni il comune vedrà tra i suoi interventi più importanti la riqualificazione dell’intero corso Roma a Sant’Agostino e dell’area maceri di via Carducci, senza dimenticare l’ammodernamento degli impianti sportivi, come già esposto alle società sportive. Il sindaco, la giunta e soprattutto gli uffici tecnici del comune di Terre del Reno, lavorano con impegno quotidiano, sia alla realizzazione di questi numerosi interventi, ma allo stesso tempo, alla ricerca di finanziamenti extra comunali, per far si che il bilancio rimanga solido e in equilibrio; ne è prova proprio la ciclovia che grazie all’avanzo di amministrazione e la ricerca del bando regionale, sarà finanziata per importi altrimenti impossibile da raggiungere.