Strade e marciapiedi, la riqualificazione di via Baruffaldi

Oltre il Pnrr, sono tanti i cantieri che affollano la nostra città e in particolare il centro storico, finanziati con il piano delle opere contenuto nel Bilancio di previsione recentemente approvato in Consiglio comunale. Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione di vicolo del Voltino e via Baruffaldi, due importanti interventi programmati dal Comune per migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità di alcune vie del centro storico cittadino. Gli interventi si inseriscono all’interno di un piano di rigenerazione urbana volto a valorizzare il patrimonio storico della città, rispondendo al contempo alle esigenze di cittadini, residenti e attività commerciali.

In vicolo del Voltino, i lavori prevedono la rimozione della pavimentazione stradale in asfalto e la posa di una nuova pavimentazione in ciottolato, in linea con il contesto storico della via, oltre alla realizzazione di un camminamento pedonale protetto che collegherà il civico 5/b fino all’intersezione con via Borgo dei Leoni, garantendo così maggiore sicurezza e accessibilità per i pedoni. In via Baruffaldi, il progetto di riqualificazione prevede il rifacimento completo dei marciapiedi in materiale lapideo, in continuità con quelli già realizzati in via degli Spadari e piazza della Repubblica, la realizzazione di nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche, la posa di un nuovo manto stradale in porfido e l’installazione di nuovo arredo urbano per migliorare la qualità e il decoro della via. I lavori avranno una durata di circa 5 mesi per via Baruffaldi, mentre si concluderanno a fine aprile per vicolo del Voltino, salvo imprevisti legati alle condizioni meteo o ad altri fattori tecnici. Arriviamo al quadro economico dei due interventi. L’intervento di via Baruffaldi fa parte dell’appalto di un appalto più ampio (grazie al quale verranno finanziati anche i lavori al sagrato delle chiese di Viconovo e Fossadalbero, via Cortevecchia e al controviale di viale Cavour), dell’importo complessivo di 270mila euro. Allo stesso modo anche il cantiere di vicolo del Voltino fa parte di una gara più ampia (grazie alla quale si interverrà anche su via Assiderato, nel primo tratto via Kennedy e in un tratto di San Romano). L’importo è di 310mila euro.

"Proseguono gli interventi di valorizzazione del centro storico con lavori concreti per la sicurezza e il decoro delle nostre strade – così il vicesindaco Alessandro Balboni con delega alle Opere pubbliche e al decoro urbano –. Con questi interventi vogliamo restituire a due importanti vie del centro una veste più bella e funzionale, con soluzioni progettuali che coniugano il rispetto del contesto storico con le esigenze di una Ferrara moderna e improntata sul futuro".

