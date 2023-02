Strade e marciapiedi sotto la lente Negri: "Nuovo look per l’estate"

COMACCHIO

Nuovi interventi per la riqualificazione del territorio di Comacchio. E’ lo stesso sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, a tracciare una mappa degli interventi in corso. "Stiamo facendo del nostro meglio per il territorio: con opere su strade, marciapiedi, illuminazione pubblica, pavimentazioni, alberature e segnaletica stradale – afferma il primo cittadino -. Comacchio e i Lidi necessitano di un’attenzione e un cura particolare: proprio per questo, in vista anche della prossima stagione estiva, stiamo lavorando a pieno ritmo per assicurare ai residente ad ai visitatori un territorio sempre più sicuro e curato, che rappresenti davvero un buon biglietto da visita per il territorio. Essere accoglienti significa anche poter offrire una buona viabilità: strade migliori, parcheggi in ordine ed un contesto cittadino gradevole e sicuro. Ci stiamo impegnando al massimo per questo, intervenendo in maniera puntuale, a partire proprio dagli interventi prioritari per la complessiva riqualificazione del territorio". Ma ecco le opere che stanno interessando sia i Lidi che il capoluogo. A Lido degli Estensi sono in corso i lavori, già programmati e comunicati, per il rifacimento completo di via Panaro, via Tanaro, viale dei Pini, viale dei Lecci e viale Po. I lavori rientrano nel primo stralcio del progetto di riqualificazione delle aree adiacenti il lungomare, opere previste all’interno della concessione della servizio di gestione e lavori dei parcheggi a pagamento dei Lidi Comacchiesi alla ditta Ottima Smart scarl Milano. A Lido di Spina - dopo i profondi interventi di riammodernamento e decoro di piazzale De Rica, che hanno restituito al Lido la sua piazza, aumentandone il decoro grazie alla completa sostituzione dell’arredo urbano ed alla contestuale installazione di nuove panchine ed altri elementi di edilizia urbana - procedono ora i lavori di rifacimento di marciapiedi e illuminazione pubblica, mentre tra poco meno di un mese, a partire dal 15 marzo, inizieranno puntuali interventi diffusi di asfaltatura. A Comacchio, il personale del settore verde, in collaborazione con le maestranze esterne, stanno intervenendo in Via Marina per risagomare il fosso a bordo strada; a conclusione dei lavori sarà possibile procedere ad importanti piantumazioni che completeranno intervento sull’importante arteria di collegamento.

v.f.