Strade e marciapiedi. Un lavoro da 70mila euro

Un investimento da quasi 70.000 euro per la sicurezza di strade, marciapiedi e guard-rail in tutto il territorio comunale. È questo il piano approvato nei giorni scorsi dalla giunta di Bondeno, un progetto che mira a migliorare le condizioni di vie di comunicazione e aree pedonali. Si tratta di piano di manutenzione a 360 gradi. Elaborato dagli uffici tecnici comunali, si concentra sulle manutenzioni straordinarie necessarie per garantire la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.

I lavori riguarderanno marciapiedi e aree pedonali: percorsi fondamentali per la sicurezza dei pedoni, in particolare per l’utenza più debole, strade con interventi sulle vie asfaltate e su quelle bianche, ma anche guard-rail: con la messa in sicurezza delle barriere stradali. Il costo complessivo dell’appalto sfiora i 70.000 euro, cifra che include i costi dei lavori, le forniture di materiali, gli oneri per la sicurezza e altre spese previste dalla legge.

Un impegno di spesa che nasce dopo un monitoraggio attento del territorio, parte dalle segnalazioni, pone attenzione alle necessità. Il sindaco Simone Saletti e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Vincenzi, hanno commentato l’iniziativa, sottolineando l’importanza di un’azione tempestiva e capillare: "Abbiamo finanziato l’acquisto di materiali e il loro successivo stoccaggio – spiegano – al fine di procedere celermente alle manutenzioni che si sono rese necessarie, e che risultano fondamentali anche per le strade bianche e i percorsi riservati ad un’utenza debole come i pedoni".

Questo nuovo appalto si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione delle infrastrutture. L’amministrazione prosegue, infatti, il lavoro iniziato con il "Lotto Asfalti", un progetto da 335.000 euro che, in primavera, ha interessato dodici arterie stradali.