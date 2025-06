Strade e sforbiciate. Provincia costretta a correre ai ripari

Sono quasi quattro i milioni di euro che la Provincia ha destinato nella seconda variazione di bilancio 2025-2027, approvata in consiglio provinciale con i sei voti favorevoli della maggioranza (Garuti, Tosi, Saletti, Guaraldi, D’Andrea e Canella) e i cinque astenuti della minoranza (Accorsi, Baldini, Chiappini, Fabbri e Proto).

Risorse che derivano dal rendiconto 2024 della Provincia. Di questi, oltre 1,2 milioni di euro sono stati messi a disposizione per compensare, temporaneamente, i tagli del governo alle risorse delle Province per la messa in sicurezza della rete stradale. Una misura cautelativa quella presa dalla Provincia per dare continuità al programma asfalti del 2025, visto l’esito positivo del confronto avvenuto lo scorso 3 giugno tra Upi (Unione delle Province d’Italia) e Ministeri infrastrutture e trasporti ed economia e finanze, a seguito del quale è stato concordato, in sede di conversione in legge del decreto infrastrutture, di restituire alle Province i 350 milioni inizialmente tagliati nel decreto milleproroghe da Palazzo Chigi. In attesa, quindi, della riassegnazione da Roma delle risorse, la Provincia intanto provvede con il proprio bilancio. Per lo più, le risorse sono destinate a interventi infrastrutturali.

Altri 1,4 milioni servono a dare continuità operativa ai cantieri Pnrr per lavori nelle scuole, fornendo copertura finanziaria provvisoria a carico del bilancio provinciale, in attesa dell’approvazione ministeriale delle perizie di variante resesi necessarie per il completamento e miglioramento funzionale delle opere. Pertanto, nel tempo necessario per il rilascio del via libera ministeriale, la Provincia garantisce con risorse proprie la copertura dei lavori nelle scuole per evitare stop, anche se temporanei, ai cantieri. Anche in questo caso la decisione è stata presa in via cautelare.

La manovra provvede poi a finanziare con 344 mila euro interventi accessori nelle scuole che non possono rientrare nei fondi Pnrr. Si tratta, in particolare, di lavori per marciapiedi e aree cortilive negli istituti scolastici ex Itip e Ipsia Ercole I d’Este. Sempre alle scuole sono destinati 200 mila euro per la manutenzione e la messa in sicurezza di altri edifici scolastici, mentre 150 mila servono a finanziare i lavori per il ponte sul Panaro lungo la SP69 Virgiliana nel Bondenese. Risorse che, in questo caso, saranno utilizzate per realizzare un percorso ciclopedonale protetto, con lo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità del ponte. Sullo stesso tema la variazione votata dal Consiglio prevede altri due milioni di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti negli esercizi precedenti, per lavori sui ponti provinciali e ulteriori 500 mila euro per il ponte di Campotto Garda Alto lungo la SP38 Cardinala. Altra voce inserita nella delibera consiliare è quella dei 75 mila euro per finanziare l’acquisto di nuovi arredi per le scuole.