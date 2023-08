Strade e sicurezza, maxi investimento "Stanziati 500mila euro in 2 anni"

Nei centri rurali è frequente incontrare strade dissestate per via del passaggio di mezzi pesanti: agricoli e autocarri. Non solo, a ciò si aggiungono i fenomeni atmosferici degli ultimi due anni, temperature oltre la media seguite addirittura da alluvioni. Condizioni ideali per danneggiare il manto stradale e creparlo.

Numerose sono le strade del territorio che hanno risentito negativamente del sopra detto fenomeno, soprattuto quelle vicine agli argini. Questo è stato uno dei motivi che hanno spinto l’amministrazione comunale di Riva del Po a stanziare fondi per 500 mila euro destinati al rifacimento delle strade nel biennio in corso.

Tutti i paesi contemplati sotto Riva del Po sono stati interessati dai lavori: Alberone per quanto concerne Via Argine Po e Stradella Bertelli, Ruina e Ro per Via Vigara, Via Ca Pompa e Via Santini, etc… Numerosi gli interventi anche nelle località di Berra e Serravalle.

Degni di nota anche i lavori svolti unitamente a Consorzio Bonifiche su Via Marabino, chiusa da anni.

Sono stati spesi congiuntamente all’incirca 1 milione di euro, l’ultimo stanziamento da parte dell’amministrazione è recentissimo e si attesta attorno ai 750 mila euro.

A breve verrà riaperta al traffico, approssimativamente agli inizi di settembre con la ripresa dei lavori. Sentito, il sindaco Andrea Zamboni, ha riferito che sono in cantiere altri lavori che inizieranno a breve, quali il rifacimento di Via Roma e Via Sarasina a Ro Ferrarese ed ulteriori a Cologna.

Un progetto imponente per far fronte alla grave “batosta” subita dalle carreggiate in questi ultimi anni e per venire in contro ai cittadini sempre più sensibili al tema.

Il sindaco aggiunge inoltre: "Il nostro impegno nei confronti dei cittadini è prioritario, questo è solo l’inizio dei lavori, l’impegno deve restare massimo. Sono in progetto altri piani che metteremo in pratica a breve". Nel frattempo il capo dell’amministrazione si prepara all’apertura del tanto agognato Cir (centro intercomunale di raccolta), verosimilmente a metà settembre, cosa che solo qualche anno fa sembrava un miraggio.

Jasmine Belabess