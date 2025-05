"Strade, i tagli ai fondi sono scellerati"

A quanto ammonta la cifra non erogata per la Provincia e a quanto ammontava negli scorsi anni la cifra stanziata per la manutenzione stradale? Quali sono gli interventi previsti che non verranno realizzati, con dettaglio per ciascun Comune? Quali misure la Provincia ha previsto di mettere in campo per sopperire alla riduzione di fondi? E ancora: si intende avviare un’iniziativa verso il Governo affinché "questa drammatica riduzione di risorse venga ritirata?". Queste alcune delle domande rivolte al presidente della Provincia, Daniele Garuti, nell’interrogazione sulla situazione di riduzione dei fondi destinati alla sicurezza stradale, firmata dal capogruppo di Ferrara Insieme, Edoardo Accorsi. "La sicurezza stradale – continua il documento – è da sempre uno dei temi più delicati nella nostra provincia, e i Comuni, a causa del continuo taglio di risorse, faticano a intervenire su tutta la propria rete viaria". Per la nostra provincia, il taglio è di 1,8 milioni di euro sui fondi 2025 e 2026, con una riduzione lineare del 70%.

"Il Governo Meloni – così la nota dei coordinatori regionali del M5S, Marco Croatti e Gabriele Lanzi –,. con una decisione scellerata e irresponsabile, sta mettendo a repentaglio la sicurezza stradale in Italia. Il taglio di ben 1,7 miliardi di euro destinati alla manutenzione delle strade provinciali, di cui 385 milioni già nel biennio 2025-2026, rappresenta un colpo durissimo per il nostro Paese e, in particolare, per l’Emilia Romagna. Lo denunciamo con forza, unendoci all’allarme lanciato dall’Unione delle Province d’Italia. La situazione per Ferrara diventa drammatica. Per gli anni 2025 e 2026 si prevede su risorse assegnate di 5.433.427 euro, tagli di 3.803.399, lasciando solo 1.630.028. La riduzione è del 70%. Mentre per il triennio 2025-2028 su risorse assegnate di 13.583.567, vengono tagliati 6.520.112, con una riduzione del 48%".