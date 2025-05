Strade, la scure dei tagli: "Enti locali impoveriti. Da noi 4 milioni di lavori non verranno realizzati"

Forte la protesta di sindaci e esponenti di centrosinistra per i tagli ai finanziamenti destinati alla manutenzione e alla sicurezza delle strade provinciali. La sforbiciata solo per il 2025 ammonta ad oltre il 70% delle risorse assegnate inizialmente e sfiora il 50% da qui ai prossimi tre anni. A esprimere preoccupazione la candidata alla segreteria Pd di Ferrara, Giada Zerbini, che sottolinea l’impoverimento economico che colpisce gli enti locali, che sono un punto di riferimento per i cittadini. "Voglio evidenziare con quanta più forza possibile – sbotta Zerbini – come il governo di destra-destra tolga alle amministrazioni territoriali sempre maggiori fondi. Oggi, da tutti i comuni dell’Emilia-Romagna si erge un fronte comune di protesta per le ricadute negative su un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini, quale quello della sicurezza stradale e della viabilità". E ancora: "Tutte le amministrazioni protestano, molto silenzio invece da parte dei consiglieri provinciali del centro destra a Ferrara – attacca Zerbini –. Un taglio netto e lineare del 70%, pari a oltre 4 milioni di lavori previsti che non verranno realizzati sulle nostre strade provinciali ma che impattano sempre sui cittadini di Ferrara e del suo territorio. Certo, deve essere davvero imbarazzante sostenere chi vuole un’opera tragicamente insostenibile dal punto di vista economico oltre che politico se questo deve essere il prezzo da far pagare alle amministrazioni locali e ai cittadini per gli anni a venire. Che dice Alan Fabbri del suo maestro, nonché Ministro Matteo Salvini e del suo ennesimo ’capolavoro’ chiamato Ponte sullo stretto? Forse che rappresenta uno tra i tanti esempi di disegni fallimentari dell’attuale governo e che per i cittadini significa solo: più tasse e meno servizi per tutti". La candidata alla segreteria appoggia i dem dell’opposizione del Comune di Ferrara. "Bene hanno fatto – dice – i consiglieri del Partito Democratico che hanno depositato un’interrogazione urgente al presidente della Provincia. Il sindaco Fabbri e i sindaci dei comuni di centro destra del ferrarese cosa stanno facendo? Hanno convocato i propri consiglieri provinciali per farsi carico urgentemente di questa cosa? Ci vogliamo per una volta muovere tutti al servizio dei cittadini?".