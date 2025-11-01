"Strade, lavori programmati a metà. Più interventi a Madonna Boschi"

Una mozione in nome della sicurezza sulle strade. E si parla di asfalti. L’ha presentata, in modo ufficiale, la lista civica di opposizione ‘ViviAmo Vigarano’ con tanto di documentazione fotografica allegata. La premessa è chiara: "Considerato che l’amministrazione comunale di Vigarano Mainarda ha recentemente intrapreso, dopo molto anni di totale inattività, un piano di rifacimento parziale e differenziato, per diversi stati di usura e di danni delle asfaltature di numerose strade comunali del territorio". Poi l’affondo. Per il piano di intervento è stato incaricato un progettista impegnato in un’approfondita indagine. "Con la sola eccezione della frazione di Madonna Boschi". Fanno notare i consiglieri d’opposizione. Che serve anche considerare quello che nel piano asfalti si è dimenticato. Ovvero "Via Madonna Boschi, nel tratto di competenza comunale che va dall’incrocio con via Coronella all’incrocio con la via Cioccana, per un tratto di circa un chilometro – segnalano Lisa Pancaldi e Olao Guidetti – ha porzioni fortemente ammalorate, con anche evidenti e pericolosi buchi e lesioni nell’asfalto che interessano oltre al superficiale anche lo strato di supporto – aggiungono –. Lungo la via Pier Paolo Pasolini, in pieno centro abitato di Vigarano Mainarda, soprattutto nel tratto di fianco alla scuola secondaria Galileo Galilei, c’è un breve tratto di marciapiedi che raccorda la via Matteotti con l’area del Palavigarano e il parcheggio utilizzato dall’utenza scolastica che è fortemente deteriorato, con vegetazione spontanea che causa pericoli per chi ci passa". Da qui una considerazione: "Il finanziamento pubblico complessivo è stato di 2.546.298 euro, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con contratto del 18 luglio dello scorso anno, così come deliberato da questo Consiglio e non è stato utilizzato in toto grazie allo stralcio della spesa per il rifacimento di via Frattina. Si invita perciò a valutare attentamente le due situazioni di alta criticità della rete viaria comunale".

Claudia Fortini