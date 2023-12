Strade più sicure con la salatura : "Grazie al nuovo veicolo multiuso"

Adesso temperature sono sopra la media ma era ripartita la campagna di "Strade Sicure", a Lagosanto con la preventiva salatura, gestita direttamente dall’Amministrazione comunale. Uno sforzo per garantire sicurezza ed efficienza, coprendo non solo le arterie principali, ma estendendosi al 90% delle vie pubbliche, compresi gli accessi e le strade di emergenza dell’ospedale del Delta. "Nella campagna 2022-2023, sono state risparmiati oltre 10mila euro - dice il sindaco Cristian Bertarelli nella foto col vice Giacomo Esposito - già reinvestiti in altri interventi utili sempre alla comunità.

Una dimostrazione che l’ottimizzazione delle risorse a Lagosanto non implica tagli nei servizi, ma un’efficace gestione ottiene un utile e proficuo miglioramento a vantaggio di tutti". Con una pianificazione accurata ai bandi è stato acquistato un veicolo elettrico multiuso, con cui oltre allo spargimento di sale sulle strade, si potranno fare altri innumerevoli servizi per la comunità laghese.

"Tanti progetti in cantiere per migliorare la qualità di vita nel territorio - conclude Bertarelli - che esprimono un’apertura alla continuità di questa Amministrazione, la più attiva di sempre nel governare il territorio all’insegna non solo dell’ordinario, degli investimenti, ma in particolare, nell’innovazione con positivi riscontri".

cla. casta.