Strade più sicure Il Comune stanzia 120mila euro

COMACCHIO

Aumentare la sicurezza e garantire maggior decoro sul territorio: questi i principali obiettivi alla base degli interventi di manutenzione di cordolature delle aiuole spartitraffico presenti in corrispondenza degli incroci presenti in diverse località del territorio. In questi giorni, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo (pubblicato all’albo pretorio) delle opere, che avranno un importo di 120mila euro. Gli interventi sono distribuiti su tutto il territorio ed in particolare sui sette lidi ed a Comacchio, nei punti dove sono presenti intersezioni stradali particolarmente degradate e sulle quali vi è una immediata necessità di intervento per ragioni di sicurezza, come emerge dalla relazione tecnica allegata alla delibera di giunta, nella quale è riportato anche l’elenco degli incroci interessati. Nello specifico, a Lido Spina, gli incroci tra viale degli Etruschi e la Strada statale Romea, tra viale degli Etruschi e viale G. Puccini, e l’incrocio tra le vie Giovanni Cimabue, via Raffaello Sanzio e via Leonardo da Vinci; a Lido degli Estensi è previsto un intervento all’incrocio tra via Ravenna e la Strada Statale Romea; a Lido delle Nazioni saranno riqualificati gli incroci tra viale Libia e viale delle Nazioni Unite, tra viale Libia e viale Canada, tra viale Stati Uniti d’America e viale Alaska; a San Giuseppe di Comacchio lavori sono previsti all’incrocio tra via della Fontana e la Strada Statale Romea.

Infine, nel capoluogo (Comacchio), si prevedono interventi tra via Spina e via San Carlo, e tra via Marina e via Vittorio Veneto. Come riportato sempre nella relazione tecnica, le cordolature che verranno utilizzate per la realizzazione dell’intervento qui progettato, sono per tipologia e dimensione, le medesime utilizzate per il lavoro di messa in sicurezza degli incroci sulla Strada Panoramica Acciaioli avvenuto nell’annualità 2022’: interventi, questi ultimi, che hanno riguardato nell’anno appena trascorso gli accessi alle località balneari presenti ai Lidi Nord, anche in questo caso per motivi legati ad una maggior sicurezza per la viabilità, nonché per migliorare il decoro degli incroci che rappresentano ‘un biglietto da visita’ per i turisti che, in particolare nel periodo estivo, si recano sulla costa per le vacanze. Interventi di manutenzione straordinaria, tempestivi e mirati, dunque, quelli che si stanno realizzando sul territorio, richiesti dalla cittadinanza. Sempre in questi giorni, sono stati anche aggiudicati lavori di manutenzione straordinaria per il decoro di aree verdi su staccionate lignee e arbusti, presenti sul territorio, sempre allo scopo di garantire una maggior sicurezza e decoro.

Valerio Franzoni