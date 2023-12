"Strade: Porporana, Ravalle e Casaglia dimenticate"

Caro Carlino,

da sempre le frazioni di Porporana Ravalle e Casaglia sono abbandonate al loro destino se parliamo della sicurezza stradale. Era il 2018 quando io riuscii a far fare dei lavori di ripristino del manto stradale della Sp19 tra Ravalle e Porporana dal gruppo Hera per la sistemazione dei tombini che fuoriuscivano dal manto stradale. Sempre grazie a me, la Bonifica di Ferrara ha messo in sicurezza la sp19 adiacente ai canali di scolo. Ricordo a Coloaiacovo che è da 70anni che il manto stradale della Sp19 non viene asfaltato, ricordo altresì che le mie pec non sono mai state lette dalla Provincia e che è soltanto grazie ad un consigliere dell’opposizione se è stata fatta una interrogazione in merito alla situazione della Sp19. Ricordo a Colaiacovo che mia fu la denuncia ai carabinieri perchè il tratto al km 19 direzione Ravalle, venendo da Ferrara, verte in una situazione di alto pericolo per i fruitori della stessa. Siamo stanchi di sentire sempre il disco rotto che non ci sono soldi o altro perchè, se così fosse. la mia l’azienda l’avrei già chiusa. Quindi è arrivato il momento di dire basta e fare la giusta manutenzione a questa strada e rimetterla in sicurezza. E ho preso in esame solo una strada ma ne potrei prendere in esame molte altre, perchè anche se sono disabile io l’auto l’adopero e giro.

Paolo Vezzani,

ex consigliere comunale dimissionario