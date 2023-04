"Strade prive della segnaletica Il Comune intervenga subito"

La critica situazione della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale del Portuense. E’ il tema dell’interpellanza del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato: "Per fare fronte a questi disagi – sottolinea il leader di Fratelli d’Italia - sono stati annunciati nel tempo vari interventi, con l’intento di avvenire ad un miglioramento della situazione e sanare queste penalizzanti lacune che ancora oggi permangono in alcune parti del territorio, con strade oggetto di rifacimento del manto stradale, prive di segnaletica orizzontale, mancanza di rifacimento attraversamenti pedonali o delimitazioni piste ciclabili su tratti di strade già esistenti". Non è certo migliore è la situazione che riguarda i cartelli della segnaletica verticale, spesso scoloriti come accade per diversi parchi, giardini e piazze, al punto di non essere quasi più leggibili o addirittura imbrattati impunemente con delle vernici". E conclude: "Tenuto conto che la segnaletica è indispensabile, sia a riguardo l’identificazione dei luoghi di aggregazione pubblici risulta funzionale per una corretta circolazione di mezzi e persone", chiede al sindaco Dario Bernardi "se non si ritenga di dovere procedere ai necessari interventi".

f. v.