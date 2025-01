"Strade vicinali, il Comune paga?". Accorsi: "Da Fd’I soltanto bugie"

"Il sindaco scarica il peso della manutenzione sulle spalle dei cittadini". Inizia così il durissimo attacco nei confronti del primo cittadino Edoardo Accorsi da parte di Fratelli d’Italia (la capogruppo Francesca Caldarone e i consiglieri Alessandro Guaraldi e Marco Pettazzoni). Il tema riguarda le strade vicinali. "L’ordinanza del sindaco di Cento, che impone ai frontisti delle strade vicinali di contribuire alle spese di manutenzione, è un atto irresponsabile e ingiustificabile – dice Fd’I –. Una divisione dannosa e ingiusta che crea una situazione di iniquità tra la comunità, che mette in evidenza per l’ennesima volta che ci sono cittadini di seria A e cittadini di serie B. Ai primi vengono garantiti migliori servizi e manutenzioni a carico della collettività, i secondi vengono obbligati a pagarsele pur essendo le strade aperte al transito di tutti. Si legge nell’ordinanza che la contingibilità e l’urgenza, da cui è scaturita questa ordinanza, è data delle pessime condizioni delle strade, peggiorate dalle recenti precipitazioni. In verità le stesse strade versano in condizioni pessime già da anni. Nel corso degli anni i residenti firmarono petizioni, inviato segnalazioni, la politica, ivi compreso attuali amministratori e consiglieri denunciarono queste situazioni, ma tutto ciò rimase lettera morta. Oggi improvvisamente, lo stesso sindaco con questa ordinanza decide di scaricare le proprie responsabilità sui cittadini e manderà a casa di ogni frontista il conto delle riparazioni delle strade. Le strade di cui si parla, pur non essendo di proprietà comunale, sono comunque utilizzate da tutta la collettività e il Comune ha il dovere di garantire la sicurezza stradale, intervenendo tempestivamente per eliminare i pericoli che minacciano la pubblica incolumità".

Immediata la replica dello stesso Accorsi: "Sulle strade vicinali la volontà politica delle opposizioni di travisare la realtà fa finire in secondo piano l’interesse dei cittadini. Con l’ordinanza numero 5 andremo ad intervenire in urgenza per ragioni di pubblica sicurezza su una serie di strade il cui stato non consente più il pubblico transito, accollandoci tutti gli oneri connessi per mettere in sicurezza il territorio. Sapranno bene anche i consiglieri di Fratelli d’Italia che esiste una chiara disciplina delle strade vicinali d’uso pubblico, che prevede l’esistenza di un consorzio che determini la ripartizione delle spese – dice Accorsi –. Evidenti problemi di comprensione si manifestano laddove si sostiene che si scarichi tutto il peso degli interventi sui cittadini: è infatti sostenuta integralmente dall’ente la spesa occorrente a ripristinare le condizioni di sicurezza, salvo poi applicare la normativa afferente questo tipo di strade, che terrà conto della maggior partecipazione possibile del comune, nonché, pro quota, il frontista, come sempre fatto da questa amministrazione".