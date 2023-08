Strade vicinali nel caos, l’appello della Consulta

CENTO

La Consulta di XII Morelli prosegue nella sua battaglia per migliorare la viabilità della frazione ma anche cercare di sistemare l’annosa problematica legata alla manutenzione delle strade di proprietà della Partecipanza Agraria di Cento per le quali sono copiose le lamentele dei morellesi. Una su tutte, via Casabianca, dove a dare uno spiacevole benvenuto agli automobilisti vi sono numerose buche e anche grandi che accompagnano per tutta la lunghezza della strada. E’ così che il presidente Matteo Malaguti ha deciso di scrivere una lettera indirizzata al sindaco del Comune di Cento ma anche alla magistratura tornata in Partecipanza Agraria di Cento, per poter rimettere sul tavolo il problema della viabilità della frazione di Dodici Morelli, affinchè si trovi una soluzione.

"Con la lettera si sollecita la risoluzione del problema della viabilità vicinale della frazione, – scrive Malaguti – sia per quanto concerne le strade asfaltate, in particolare via Casabianca, sia degli stradelli ghiaiati". E incalza. "Sappiamo di un bando di lavori della Partecipanza del 27 maggio scorso – prosegue – per la sistemazione di una serie di vie ghiaiate del territorio: via Gallerani, dove è presente il polo scolastico, via Tassinari, via Borgatti, via Monsignore di Sopra e via del Bello. Si auspica che sia data esecuzione al bando e vengano affidati i lavori in tempi brevi, per risolvere il problema delle numerose buche stradali ed i diversi accumuli di materiale inerte". E va nello specifico di un caso che si presenta come quello più complesso: via Casabianca.

"Nondimeno importante la situazione di via Casabianca, ormai ridotta ad un colabrodo e soggetta a molte segnalazioni dei residenti e della Consulta – fa presente - in questi mesi si sono susseguiti diversi sopralluoghi anche con la Polizia Locale, la quale ha riscontrato l’avanzato stato di usura del manto stradale. La Consulta ha avuto modo di richiedere, in diverse occasioni, sia al Comune, sia alla Partecipanza la risoluzione delle problematiche sulla gestione della strada dove pare ci sia un problema di competenze. Si confida nella risoluzione in tempi rapidi, in quanto la questione ormai va avanti dal 2017. Si spera sempre che in questa strada non capiti qualcosa di grave, in quanto di norma, quando capita qualcosa si trova sempre una soluzione. Meglio arrivare alla soluzione prima di avere incidenti".

Laura Guerra