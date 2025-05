Straferrara 2025, percorso e strade chiuse

Ferrara, 9 maggio 2025 – Un'edizione da record per la StraFerrara 2025. Attesa per l’appuntamento che si terrà domenica 11 maggio con partenza alle 10 da corso Martiri della libertà (ritrovo davanti al Duomo) organizzato dall’associazione Polisportiva Fluo Run Asd.

Patrocinato dal Comune di Ferrara, con il supporto di sponsor privati e che vede come ‘media partner’ Il Resto del Carlino.

La manifestazione prevede la partenza e l'arrivo in corso Martiri della Libertà, con due percorsi di 5 e 13 Km tra le mura Estensi ed il centro storico della città.

Nel dettaglio i 5 km, che sarà ‘inclusivo’ per tutti famiglie, bambini, persone con disabilità e con gli amici a quattro zampe.

Partenza da Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste, Corso Porta Reno, Via Piangipane, attraversamento di Via Bologna, sottomura di Via Baluardi, Via Bartoli, attraversamento di Via San Maurelio, Via Marco Polo, sottomura di Via Caldirolo, attraversamento di Via Pomposa, Piazzale Medaglie d'Oro, Corso Giovecca, arrivo in Corso Martiri della Libertà.

I più allenati o comunque percorso alternativo quello dei 13 km. Partenza da Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste, Corso Porta Reno, Piangipane, attraversamento di Via Bologna, sottomura di Via Baluardi, Via Bartoli, attraversamento di Via San Maurelio, Via Marco Polo, sottomura di Via Caldirolo, attraversamento di Via Pomposa, sottomura di Via Caldirolo, attraversamento del Piazzale San Giovanni, sottomura di Via Gramicia, sottomura di Via Bacchelli, sottomura di via Porta Catene, sottomura di Via Porta Po, ciclo strada Torino-Venezia Vento, Rampari di Belfiore, Piazzale Medaglie d'Oro, Corso Giovecca, arrivo in Corso Martiri della Libertà.

La presentazione dell'edizione 2025 della StraFerrara (Bp)

Dalle 6 alle 15 di domenica 11 maggio in corso Martiri della Libertà: divieto di circolazione e di fermata a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi autorizzati per l'allestimento delle strutture.

Dalle 6,30 fino al termine della manifestazione in corso Giovecca: senso unico di marcia con direzione da piazzale Medaglie d'Oro verso la stazione ferroviaria. Nella corsia riservata al percorso di gara (delimitata da coni) sarà consentita la circolazione dei soli veicoli al seguito della stessa, di pronto intervento e di soccorso. Il Comune fa sapere che “saranno adottate tutte le deviazioni conseguenti alla chiusura della corsia del corso Giovecca interessata al percorso di gara”.

Dalle 9,30 fino a termine manifestazione, per il tempo strettamente necessario al transito dei podisti sarà in vigore il divieto di transito (eccetto i veicoli al seguito della gara, del pronto intervento e di soccorso) nelle seguenti vie dei percorsi (trovate l’elenco qui sopra).

Questa mattina, all’Autosalone Cavour, tra i principali partner della manifestazione, sono stati illustrati alcuni dettagli. Presenti l’assessore allo sport Francesco Carità, Davide Tenan in rappresentanza della Polisportiva Fluo Run Asd e il titolare dell’Autosalone Cavour Stefano Lunghini. “Si tratta di una manifestazione – ha sottolineato l’assessore Carità – che per i numeri registrati, oltre seimila presenze, è diventato di richiamo nazionale. Con gli organizzatori si è instaurato un rapporto di proficua collaborazione che ha permesso di preparare al meglio l’evento, anche con l’attenzione al percorso. Siamo contenti che questo sia mirato al tema dell’inclusività. L’appuntamento della StraFerrara riesce a coniugare idealmente sport e promozione del nostro territorio, che vede anche scorsi lungo il percorso sicuramente suggestivi e storici, su tutti quello delle mura estensi”.

Giunta alla quarta edizione la StraFerrara ha visto negli una crescita degli iscritti, tanto che nell’edizione 2025 sono oltre seimila le presenze attese per domenica 11 maggio nel centro della città estense.

"Un’edizione che vede una grandissima partecipazione – aggiunge Davide Tenan – e da record come iscritti. Si avrà un percorso che unisce sport, socializzazione e la scoperta delle meraviglie storiche di Ferrara a tutti coloro che verranno domenica. La StraFerrara si conferma come un appuntamento imprescindibile per tutti gli amanti della corsa, camminata e del benessere fisico”.