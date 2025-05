Straferrara: successo di partecipazione all'evento podistico di Ferrara

Un successo di presenze alla Straferrara. In un clima di festa e sport, si è tenuto ieri mattina l’evento podistico organizzato dall’associazione Polisportiva Fluo Run Asd. Patrocinato dal Comune di Ferrara, con il supporto di sponsor privati e che ha visto come ‘media partner’ Il Resto del Carlino e Radio Bruno. Al via sei mila partecipanti, che hanno colorato con le maglie arancio ufficiali dell’evento il centro e le mura estensi. Da segnalare la presenza di partecipanti provenienti da diverse regioni italiane ed anche stranieri. La mattinata è partita con il riscaldamento in piazza Trento Trieste. Poi la presentazione del testimonial della ‘Straferrara’ Salvatore Bettiol, l’atleta veneto che ha fatto parte del Cus Ferrara, artefice della vittoria della coppa del mondo a squadre di maratona a Seoul nel 1987, dove vinse la medaglia di bronzo. La sua presenza ha dato modo di riunire anche altri atleti di quel Cus Ferrara degli anni d’oro ’70 e ‘80 del compianto professor Giampaolo Lenzi. Oltre a Bettiol erano presenti gli ex atleti Fausto Molinari, Mauro Crivellini, Maurizio Preti, Lorenzo Brina e Massimiliano Cudini. Poco prima del via i saluti dell’assessore allo sport Francesco Carità e il sindaco Alan Fabbri, il quale ha fatto il conto alla rovescia per la partenza dei partecipanti. La manifestazione era a carattere non competitivo, su due percorsi da 5 km ed uno da 13 km. Nel dettaglio i 5 km ‘inclusivo’ per tutti famiglie, bambini, persone con disabilità e con gli amici a quattro zampe. Partenza da Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste, Corso Porta Reno, Via Piangipane, attraversamento di Via Bologna, sottomura di Via Baluardi, Via Bartoli, attraversamento di Via San Maurelio, Via Marco Polo, sottomura di Via Caldirolo, attraversamento di Via Pomposa, Piazzale Medaglie d’Oro, Corso Giovecca, arrivo in Corso Martiri della Libertà. I più allenati quello dei 13 km. Partenza da Corso Martiri della Libertà, Piazza Trento Trieste, Corso Porta Reno, Piangipane, attraversamento di Via Bologna, sottomura di Via Baluardi, Via Bartoli, attraversamento di Via San Maurelio, Via Marco Polo, sottomura di Via Caldirolo, attraversamento di Via Pomposa, sottomura di Via Caldirolo, attraversamento del Piazzale San Giovanni, ciclo strada Torino-Venezia Vento, Rampari di Belfiore, Piazzale Medaglie d’Oro, Corso Giovecca, arrivo in Corso Martiri della Libertà. Non era prevista una classifica finale individuale, tra i gruppi più numerosi quello con più iscritti è risultato Cross Fit Ferrara che ha preceduto quello di Amazon Ravenna Torrenova Modena. Premiati dai rappresentanti di Campagna Amica-Coldiretti Ferrara.

Mario Tosatti