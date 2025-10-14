Strage all’alba sull’Adriatica. Tre vittime nello schianto, la procura apre un’inchiesta

A tre giorni dalla strage sull’Adriatica si cerca il perché della tragedia. I punti da chiarire su quanto accaduto su quel lembo di asfalto all’altezza di Monestirolo sono diversi. A partire da chi fosse alla guida dellla Ford Fiesta sulla quale viaggiavano quattro ragazzi, tra cui Yassine El Maarofi, 19 anni, e Omar Hammouch, 27 anni, deceduti nell’impatto. I primi accertamenti svolti dalla polizia locale portano a pensare che al volante ci fosse Hammouch, ma per averne certezza saranno necessarie ulteriori verifiche (non ultima l’audizione dei due sopravvissuti, ancora ricoverati in gravi condizioni ma non in pericolo di vita all’ospedale di Cona).

Sull’accaduto, il pubblico ministero di turno Sveva Insalata ha aperto un’inchiesta contro ignoti. È probabile che, una volta letti gli atti, venga disposta una consulenza cinematica per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente, valutare eventuali responsabilità (che verrebbero meno nel caso del decesso di entrambi i conducenti) ed escludere, come pare in un primo momento, la presenza di cause esterne. In attesa di chiarire questi aspetti e avere un quadro completo dell’ennesimo incidente che si verifica in quel tratto di strada, rimangono i fotogrammi di una tragedia indicibile.

Oltre ai due ragazzi, di origine straniera, residenti nel Ravennate e di ritorno da una festa a Ferrara, ha perso la vita anche Eleonora Verri, 41enne impiegata di un’azienda agricola di Mirabello. Quella mattina Eleonora stava andando al lavoro. Era partita di buonora a bordo della sua Fiat Punto e, nel suo tragitto, ha incontrato l’auto dei due ragazzi di ritorno da una venerdì sera in città. I due veicoli si sono scontrati frontalmente all’altezza di Monestirolo. Un impatto violentissimo, che ha disintegrato la Ford Fiesta e sbalzato la Panda che si è ribaltata su un fianco. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto si sono trovati davanti agli occhi una scena da far gelare il sangue. Nulla da fare per Eleonora, Omar e Yassine, tutti morti sul colpo.

I due sopravvissuti, entrambi 22enni, sono stati soccorsi e portati all’ospedale di Cona. le loro condizioni sono gravi ma, come anticipato, sarebbero ormai fuori pericolo. Dalle loro parole, quando sarà possibile ascoltarli, potrebbero arrivare dettagli importanti per chiarire cosa sia accaduto. Al momento le ipotesi al vaglio sono diverse, dal malore alla distrazione fatale. Solo gli accertamenti tecnici e il prosieguo delle indagini potranno chiarire i contorni di una tragedia che ha sconvolto ben quattro comunità, riaccendendo al contempo i riflettori sulla ferita aperta della sicurezza stradale in un territorio che da sempre si piazza ai prima posti delle classifiche sugli incidenti dall’esito fatale.