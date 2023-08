Strage del 2 agosto, il paese ricorda Bianchi

Sono ormai 43 gli anni che si contano dalla strage alla stazione di Bologna. Una bomba che si portò via la vita di 85 innocenti tra cui 5 estensi: il mirabellese Gaetano Roda, Nazareno Basso che abitava a Ferrara, il ferrarese Vincenzo Petteni negoziante d’abbigliamento, il piemontese Mirco Castellaro che però lavorava a Fossalta di Copparo risiedendo a Ferrara e il vigaranese Paolo Bianchi, ultima vittima contata e riconosciuta dal dito del pied schiacciato, unica cosa rimasta di lui che si trovava sul fulcro dello scoppio. Ieri a Vigarano, alle 8 del mattino, come tutti gli anni, vi è stato un momento di preghiera davanti alla tomba di Paolino Banchi, per non dimenticare e continuare a chiedere giustizia. "non c’è consolazione o spiegazione per quanto accadde – ha detto l’assessore Daniela Patroncini – solo la forza e l’unione possono combattere cose come questa accaduta. Credo fermamente che bisogna iniziare dai giovani e dalle scuole e parlare di queste cose, abbracciando la loro sensibilità. Per questo abbiamo istituito a Vigarano il mese della legalità. Cosa faremo per chiedere ancor più forte giustizia? In giornata il nostro sindaco, nei panni dell’onorevole, ha tenuto un intervento alla camera, è in contatto con le istituzioni e ci muoveremo in questa direzione. E’ giusto che queste famiglie abbiano giustizia". Presente come tutti gli anni la famigliare Liliana Lodi. "Sono rimasta solo io – ha detto – a chiedere giustizia". E immancabile anche Romero Sitta, sopravvissuto che quegli attimi li ha ancora davanti agli occhi. "Una data per me molto triste per me per una giustizia che ancora non ha fatto ciò che doveva –sono le sue parole - Spero che un giorno arrivi la verità, ma hanno secretato troppe cose. Fa rabbia. Vedere ciò che ho visto alla stazione è stato qualcosa di massacrante, il ricordo più brutto è stato l’autobus che caricava le persone in condizioni estreme. Io eri lì fuori ad aspettare mia sorella che aveva perso il treno, uscitopoco prima che scoppiasse tutto. Con la mia radio da radioamatore riuscii a mettermi in contatto con un altro in zona Sant’Orsola e dare informazioni ai parenti. Non c’era linea dei telefoni e solo grazie a lui riuscii a informare la mia famiglia che ero vivo. Avevano visto alla tv cos’era successo. Al radioamatore dettai il mio numero di telefono chiedendo ‘di alla mia mamma che sono vivo’". Presente anche i consiglieri d’opposizione Agnese De Michele e Olao Guidetti e l’assessore Francesca Lambertini.

Laura Guerra