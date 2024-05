‘Strage’ di alberi: "Ottanta piante tagliate e rubate"

Avrebbero approfittato di alcuni lavori di manutenzione del verde per impossessarsi della legna rimasta dopo l’abbattimento di ben 86 alberi. Il tutto sarebbe accaduto tra il giugno e il luglio del 2019 a Fossanova San Marco. Per quei fatti sono finiti imputati un imprenditore e un suo collaboratore, i quali dovranno ora rispondere di furto aggravato e danneggiamento. Il tutto, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, si sarebbe verificato nell’ambito di interventi di sfalcio appaltati da Anas a un’azienda che a sua volta ha subappaltato l’opera ad altri. I due imputati, sempre secondo le contestazioni, avrebbero abbattuto le reti metalliche di confine con un’azienda agricola della zona e avrebbero preso la legna delle piante tagliate, in parte consegnata a un altro soggetto. Sono inoltre accusati di danneggiamento dei terreni della stessa azienda agricola a causa del loro ruolo di referenti tecnici nella rete di società coinvolte, tra cui quella che ha materialmente eseguito le opere di sfalcio. Il caso è approdato ieri in tribunale per l’udienza predibattimentale, aggiornata al 24 settembre per un vizio di notifica.

f. m.